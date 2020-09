Attaque près de Charlie Hebdo : «L’auteur principal a été arrêté»

L’agression a eu lieu vendredi peu avant midi près des ex-locaux de l’hebdomadaire satirique dans le centre de Paris. Deux personnes ont été blessées.

Un homme a attaqué vendredi à l’arme blanche deux personnes en pleine rue à côté des anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris, pendant le procès des complices des auteurs du massacre, cinq ans et demi plus tôt, de la rédaction de cet hebdomadaire satirique qui critiquait l’islamisme.

La justice antiterroriste s’est saisie de l’affaire qui a ravivé en France le douloureux souvenir de l’année 2015, marquée notamment par les attaques de janvier contre Charlie Hebdo, et celles, encore plus meurtrières du 13 novembre.

Les deux blessés, un homme et une femme, étaient en «pause cigarette» lors de l’agression et travaillent pour l’agence Premières lignes. « «Deux collègues fumaient une cigarette en bas de l’immeuble, dans la rue. J’ai entendu des hurlements. Je suis allée à la fenêtre et j’ai vu un de mes collègues, taché de sang, être poursuivi par un homme avec une machette dans la rue» », a témoigné une employée de cette société de production audiovisuelle.

«Leurs vies ne sont pas en danger»

«Leurs vies ne sont pas en danger, dieu merci», a déclaré le Premier ministre Jean Castex, arrivé sur place en début d’après-midi rue Nicolas Appert, dans l’Est parisien, quadrillée de dizaines de policiers en armes.

«C’est tellement tragique de voir de nouveau des images d’une attaque (rue) Nicolas Appert, cinq ans et demi après celle contre Charlie. Cette violence est un danger pour nous tous, en France et ailleurs», a réagi sur Twitter le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), Christophe Deloire.

Jean Castex a exprimé l’«attachement indéfectible» du gouvernement «à la liberté de la presse, sa volonté résolue par tous les moyens de lutter contre le terrorisme».

La rédaction de Charlie Hebdo n’occupe plus ses locaux de l’époque. Elle est installée dans un lieu tenu secret et sous haute protection depuis l’attaque islamiste qui avait décimé sa rédaction et a apporté sur Twitter «son soutien et sa solidarité à ses anciens voisins et confrères PLTVfilms et aux personnes touchées par cette odieuse attaque».

Auteur âgé de 18 ans

«L’auteur principal a été arrêté et est actuellement en garde à vue», a expliqué le procureur de Paris, Rémy Heitz, présent sur place. Il n’a pas donné plus de détails sur son profil ou son éventuel mobile, ajoutant qu’une seconde personne avait été interpellée pour vérifier ses «relations avec l’auteur principal». Selon le Parisien, l’individu interpellé sur les marches de l'Opéra Bastille, est un jeune d'origine pakistanaise de 18 ans, connu pour des faits de droit commun (port d'armes) mais pas pour une possible radicalisation. Le 2e interpellé est âgé de 33 ans et a été arrêté à la station de métro Richard Lenoir.

Enquête terroriste

L’information judiciaire ouverte par le Parquet antiterroriste pour «tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste» et «association de malfaiteurs terroriste criminelle» a été confiée à la police judiciaire parisienne et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Cette agence de presse, voisine de Charlie, avait été témoin en janvier 2015 de l’attaque menée par les frères jihadistes Kouachi dans la rédaction de l’hebdomadaire.

Le suspect a été interpellé place de la Bastille, non loin des lieux de l’attaque, a indiqué la préfecture de police.

Procès en cours

Cette attaque survient pendant le procès des complices des frères Kouachi qui avaient massacré 12 personnes le 7 janvier 2015, ouvrant une séquence noire de trois jours. Le lendemain un autre jihadiste, Amédy Coulibaly, tuait une policière en banlieue parisienne, puis quatre hommes juifs dans l’attaque du magasin Hyper Cacher à Paris. Tous trois seront abattus dans deux opérations distinctes le 9 janvier.

Cinq ans après l’attentat, Charlie Hebdo se souvient

Cette série d’attentats avait saisi la France et eu un retentissement mondial, débouchant notamment sur une manifestation monstre contre le terrorisme le 11 janvier, rassemblant de très nombreux dignitaires étrangers.

Vendredi, le président du Conseil européen, Charles Michel, a affirmé sur Twitter sa «pleine solidarité avec le peuple français», tout comme le Premier ministre italien Giuseppe Conte, face à ce «vil attentat».