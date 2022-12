Attaque au hachoir en France : L’auteur souffre d’une «pathologie psychiatrique lourde»

Enquête pour «tentatives d’homicides»

L’auteur présumé, âgé de 26 ans, «porteur de graves blessures au niveau du cou et des poignets» après avoir retourné ses armes contre lui, a été secouru puis «héliporté vers le centre hospitalier de Lille». Son pronostic vital est engagé. Selon une source policière, il s’agit d’un ressortissant marocain en situation régulière, inconnu des services de police et au profil «schizophrène».

«Laisse-moi crever»

Les faits se sont déroulés en début de soirée, quand l’homme est entré dans le magasin Lidl avant de s’en prendre aux clients. Une dizaine de personnes étaient alors présentes. «Après avoir fait quelques courses et alors qu’il attendait en caisse», le mis en cause a «frappé une première victime au moyen d’une arme blanche au niveau de la tête et du visage», détaille le procureur. L’homme s’est ensuite dirigé vers la sortie du magasin, avant de revenir sur ses pas, à la recherche d’autres personnes, dont certaines ont également été agressées.