États-Unis : L’auteure de «Comment tuer son mari» jugée pour le meurtre… de son mari

Soupçonnée d’avoir supprimé son époux en juin 2018, une romancière est jugée depuis lundi dans l’Oregon. En 2011, elle avait écrit un essai terriblement prémonitoire.

Mais Nancy Crampton Brophy a dépensé la moitié de cet argent pour s’acheter un «pistolet fantôme», c’est-à-dire une arme non sérialisée et non traçable livrée en kit. Après avoir reçu sa commande en janvier 2018, la sexagénaire n’a pas réussi à l’assembler. Un mois plus tard, elle a donc acquis un nouveau pistolet et s’est mise à s’entraîner dans un stand de tir. Selon l’enregistrement d’une caméra de surveillance, Nancy a roulé jusqu’au lieu de travail de son mari le 7 juin 2018 vers 7 heures. Elle est rentrée chez elle une vingtaine de minutes plus tard, avant de retourner à l’institut plusieurs heures après.