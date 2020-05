Littérature

L’auteure de «La fille du fossoyeur» est récompensée

Le prestigieux prix Del Duca, souvent considéré comme l'antichambre du Nobel, est décerné à l'Américaine Joyce Carol Oates.

Le prix Del Duca est souvent considéré comme l'antichambre du Nobel. Ainsi, le Russe Andreï Sakharov avait obtenu le prix mondial en 1974 et le prix Nobel un an plus tard, le Péruvien Mario Vargas Llosa a reçu le prix mondial en 2008 et le Nobel de littérature en 2010. Patrick Modiano a été lauréat du prix mondial Cino Del Duca en 2010 avant d'être couronné par le Nobel en 2014.