États-Unis : L’auteure de l’essai «Comment tuer son mari» condamnée pour meurtre

La romancière américaine Nancy Crampton Brophy, 71 ans, a été reconnue coupable, mercredi par un tribunal de l’Oregon, d’avoir abattu son époux. Elle nie les faits.

«Où est le mobile, je vous le demande?

Lors du procès, le procureur Shawn Overstreet a exposé les preuves montrant, selon lui, que l’accusée avait commis le meurtre. «Ce n’est pas seulement une question d’argent. C’est à propos du style de vie qu’elle désirait, et que Dan ne pouvait pas lui offrir», a-t-il dit pour expliquer son geste. À la barre, Nancy Crampton Brophy avait rejeté ces allégations, assurant que ses problèmes pécuniaires étaient de l’histoire ancienne. «Financièrement, je m’en sors mieux si Dan est vivant que s’il est mort», avait-elle témoigné. «Où est le mobile, je vous le demande? Un éditeur rirait et dirait: «Je crois que tu dois travailler plus dur sur cette histoire, il y a un gros trou dedans.»

L’essai «Comment tuer son mari» est consacré à l’art et la manière de se débarrasser d’un conjoint sans être inquiété par la justice. On y apprend ainsi que les armes à feu sont «bruyantes, mettent le désordre, et nécessitent quelques compétences». Mais, conclut l’ouvrage, «la chose à savoir avec le meurtre, c’est que chacun d’entre nous en est capable, quand on le pousse suffisamment».