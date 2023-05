L’autobiographie de Britney Spears fait trembler Hollywood

La musicienne de 41 ans, qui aime bronzer nue , évoque dans l’autobiographie sa tutelle controversée , son mariage avec son troisième mari - l’acteur Sam Asghari, 29 ans - et d’autres sujets dont elle n’a jamais parlé. «Britney veut que ce soit son moment. Celui où elle raconte son histoire et rectifie certaines choses. Il y a pas mal de personnes qui se font détruire, elle cite certaines relations, dont certaines seront révélées pour la première fois. Britney a vécu sa vie devant les yeux du public, mais il y a des histoires qu’elle a réussi à garder sous le radar, avec des stars du cinéma, de la musique et de la planète people. C’est ce qui inquiète», a expliqué l’informateur dans le tabloïd en précisant que le service juridique de la maison d’édition se penchait actuellement sur le cas.

On rappellera que Britney Spears, qui aurait touché 15 millions de dollars pour livrer ses mémoires, a connu ses dernières heures de gloires de 2013 à 2017. Son spectacle «Britney: Piece of Me», donné au Planet Hollywood à Las Vegas, a rapporté plus de 137 millions de dollars de recettes et a été applaudi par près de 1 million de personnes. Depuis lors, la chanteuse n’a quasi plus fait parler d’elle… dans la musique.