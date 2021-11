Attentats du 13 novembre : «L’autodidacte» et le «fondamentaliste» du commando du Bataclan

Au procès des attaques de Paris vendredi, la cour s’est penchée sur le parcours des assaillants responsables du massacre de la salle de concert.

Un «autodidacte» radicalisé sur internet et un «fondamentaliste» fiché S. Au procès des attentats du 13 novembre 2015, la cour a commencé vendredi à étudier le parcours vers le djihad des membres du commando du Bataclan .

«Radicalisation 2.0»

Pendant leurs quatre semaines de dépositions à la barre, les rescapés du massacre à l’arme de guerre qui a fait 90 morts dans la salle de concert ont souvent prononcé les noms de Samy A., Ismaël M. et Foued M. A.

Les enquêteurs de la DGSI qui témoignent ce jour viennent eux résumer le «produit fini» d’une enquête «tout sauf linéaire» qui commence le lendemain – quand les corps des trois assaillants sont identifiés, et leurs proches placés en garde à vue.

«Un décalage» noté par sa sœur aînée, dit l’enquêteur. «Même alors qu’il est en Syrie, ils parlent de Louis de Funès et de Disney, et il lui envoie des photos de paysages et de chats».