Chablais (VD/VS): L’automate ne voulait rien savoir, le contrôleur non plus

Ces deux personnes qui ne se connaissaient pas ont alors pris le parti de monter dans le train et de s’annoncer au personnel de bord. «Le contrôleur a refusé de nous croire et il nous a engueulés. Je me suis sentie rabaissée», explique la passagère. Tant cette dernière que son compagnon d’infortune ont tous deux contesté l’amende reçue, via un formulaire sur le site des TPC, mais l’entreprise estime que son distributeur fonctionnait parfaitement. Pour preuve, «l’appareil a vendu un titre environ à la même heure. Avant et après, aussi», se défend-elle.

Preuve pas prise en considération

Reste que le relevé Revolut du client, transmis aux TPC, indique clairement «Technical error» (erreur technique, en français, ndlr.) pour cette transaction, alors qu’il avait pu sans souci effectuer des achats, avant et après. «C’est très frustrant. J’ai la preuve de la panne, mais aucun moyen de la faire valoir. En gros, on ne nous a pas laissés payer, on nous a amendés et on nous a refusé la possibilité de nous défendre», résume ce Vaudois. À noter que ce dernier est un spécialiste des nouvelles technologies et, pour des raisons de sécurité, il refuse d’associer une carte de crédit à son téléphone portable. Il ne pouvait donc pas acquérir de billet, via l’app des CFF par exemple. Quant à la femme, elle ne sent pas suffisamment à l’aise avec ces procédés.