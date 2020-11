L’automatisme start-stop endommage-t-il le démarreur?

Question de Paul à l’équipe d’experts de l’UPSA:

J’ai acheté un petit SUV doté d’un système start-stop. Des collègues m’ont conseillé d’éteindre ce système, faute de quoi je risquerais de coûteux dégâts sur mon démarreur. Est-ce vrai?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA:

Cher Paul,

En principe, le système start-stop est utile, car il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je conçois aisément que les automobilistes puissent se sentir dépossédés de leur marge de manœuvre par un tel système et décident de l’éteindre. Concernant l’usure, laissez-moi toutefois vous rassurer. Les avertissements de vos collègues relèvent de l’exagération. Sur les voitures munies d’un système start-stop, les composants qui participent à cette fonction sont conçus de manière à supporter des démarrages plus fréquents. Il s’agit en particulier de la batterie, du démarreur et de l’électronique.

Les paliers et les contacts électriques du démarreur, par exemple, sont particulièrement robustes. La capacité de la batterie de démarrage, dont la construction a été spécialement étudiée, est également plus élevée. De tels systèmes s’appuient sur des batteries EFB (Enhanced Flooded Battery) ou AGM (Absorbent Glass Mat). Ces batteries sont particulièrement résistantes à des sollicitations cycliques. Elles sont donc parfaitement capables d’assurer plusieurs démarrages consécutifs. Dans les batteries AGM, l’électrolyte, c’est-à-dire le liquide situé entre les plaques polaires positive et négative, est piégé dans une membrane en fibre de verre, ce qui rend la batterie très résistante aux secousses.

Pour éviter de solliciter ou de décharger excessivement la batterie de démarrage, le système start-stop ne fonctionne qu’à partir d’une certaine température extérieure, légèrement au-dessus ou en dessous de 0° C, selon le véhicule. En outre, le système start-stop n’est activé, bien sûr, que si la batterie de démarrage est suffisamment chargée, ce que déterminent des capteurs posés sur la batterie. Pour éviter que les démarrages à froid plus fréquents engagés par le système start-stop n’endommagent le moteur à combustion, l’électronique surveille la température du moteur et du liquide de refroidissement et désactive l’automatisme start-stop jusqu’à ce que le moteur ait atteint sa température de fonctionnement. Que la voiture soit équipée ou non d’un système start-stop, une huile moteur de qualité remplacée régulièrement conformément aux consignes du constructeur permet de prémunir le moteur contre toute usure prématurée et facilite le démarrage grâce à la réduction des frottements.

Bonne route!