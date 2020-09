Météo : L’automne est arrivé!

L’été a joué les prolongations en ce début de mois de septembre. Mais un temps plus humide et moins chaud est attendu ces prochains jours.

Finis les après-midi à la plage, les grillades entre amis ou les apéros sur les terrasses. Après un début de mois de septembre estival, un temps maussade et plus frais va s’installer sur la Suisse ces prochains jours, prévient MétéoSuisse. Dès ce samedi, de l’air plus humide et moins chaud va affluer vers nos régions à la faveur d’une vaste dépression située sur la Péninsule ibérique. Un temps nettement plus changeant est attendu avec averses et orages. Et ce n’est que le début.