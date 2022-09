Suisse romande – L’automne ne sera finalement pas si amer pour les champignonneurs

Avec la sécheresse, l’automne s’annonçait mal engagé pour les amoureux des champignons et adeptes de la cueillette. Mais le retour de l’humidité semble inverser la tendance pour certaines espèces et selon les régions. «Les champignons reviennent quelques jours après les pluies. C’est déjà le cas des mycènes et autres petites espèces. Quant aux plus grandes, elles profitent de l’altitude, où la température baisse passablement la nuit», explique Raymonde Cornu, présidente de la Société mycologique vaudoise.