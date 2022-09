Météo : L’automne ponctuel comme une horloge suisse

On a franchi officiellement l’équinoxe d’automne, dans la nuit de jeudi à vendredi, à 3h03. Et les prévisions de MeteoNews annoncent dès vendredi soir, un temps humide, pluvieux et frais. Même si, après un été caniculaire et sec, les températures ont déjà clairement baissé depuis la mi-septembre, le soleil a bien dominé le ciel helvétique, ces dernières semaines. Le réveil sera plus nuageux dès samedi, et ça risque de se prolonger.