Pénurie de puces : L’automobile cale au 3e trimestre mais veut vite remettre le turbo

Les grands constructeurs auto ont vu leurs ventes baisser entre juillet et septembre, en raison de la difficulté de s'approvisionner en puces électroniques, des composants essentiels.

Le groupe Volkswagen a annoncé une baisse de 24% de ses ventes entre juillet et septembre 2021.

Une baisse de 27% chez Stellantis (groupe qui inclut notamment Peugeot, Fiat et Chrysler) et de 24% chez Volkswagen: les ventes des groupes automobiles ont été paralysées au troisième trimestre par la pénurie de puces électroniques, mais les géants entrevoient le bout du tunnel pour la fin 2021. Après avoir bien résisté en début d’année, les usines automobiles ont enchaîné les journées de fermeture au troisième trimestre, paralysées par la pénurie de certaines pièces, notamment ces semi-conducteurs produits principalement en Asie, et les cahots de la logistique mondiale.