Haute-Savoie (F) - L’automobiliste qui avait tué une ex-miss ira en prison

L’automobiliste qui avait percuté et tué Gaëlle Voiry, miss France 1990, et son compagnon en septembre 2019 à Chens-sur-Léman (F) a été condamné mardi à 5 ans de prison, dont deux ans et demi avec sursis, par le Tribunal correctionnel de Thonon. Il a été reconnu coupable d’homicide involontaire, a rapporté «Le Messager». Les deux victimes circulaient à vélo. Le chauffard, aujourd’hui âgé de 45 ans, était alcoolisé et roulait à au moins 30 km/h de plus que la limite de 80 km/h autorisée.