Covid-19: L’autorisation du vaccin de Novavax recommandée aux Etats-Unis

Covid-19 : L’autorisation du vaccin de Novavax recommandée aux États-Unis

L’Agence américaine des médicaments doit prochainement rendre sa décision sur le vaccin anti-Covid de Novavax, déjà disponible dans d’autres pays.

Trois vaccins sont pour le moment autorisés aux États-Unis: ceux à ARN messager de Pfizer et de Moderna, et celui de Johnson & Johnson. Mais l’accès à ce dernier a récemment été limité par les autorités sanitaires, en raison d’un risque accru de graves thromboses. Il est désormais réservé aux adultes refusant d’être vaccinés avec Pfizer ou Moderna, ou ne pouvant les recevoir pour des raisons médicales ou d’accès limité.

Technique différente

90% d’efficacité

La FDA a en effet relevé six cas parmi les personnes ayant reçu le vaccin de Novavax durant les essais, et s’est inquiétée que cet effet secondaire puisse être plus fréquent avec Novavax qu’avec les vaccins de Pfizer et de Moderna. Un avertissement pourrait être inclus dans l’autorisation en urgence de Novavax.