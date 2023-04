L’autorité antitrust allemande place Apple sous surveillance renforcée

Un «écosystème numérique complet»

Cette classification «déforme la concurrence féroce à laquelle Apple est confrontée en Allemagne» et «néglige de valoriser un modèle commercial qui place la confidentialité et la sécurité des utilisateurs en son cœur», a réagi la marque à la pomme dans un communiqué. Tout en se disant prêt à travailler avec l’Office pour «comprendre (ses) préoccupations», Apple prévoit de «faire appel de la décision».

Le fabricant de l’iPhone gère «un écosystème numérique complet» en étant propriétaire du système d’exploitation iOS et de la boutique d’applications l’App Store, ce qui est d’une «grande importance pour la concurrence non seulement en Allemagne, mais aussi en Europe et dans le monde», estime le gendarme de la concurrence. L’iPhone compte du reste pour la moitié des ventes totales du groupe, qui étaient d’environ 400 milliards de dollars en 2022, pour un bénéfice net d’environ 100 milliards de dollars, est-il rappelé.