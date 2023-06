Médias: L’autorité de contrôle de la TV défend la liberté d’expression dans les commentaires

La politique de 20 minutes

20 minutes applique des règles claires en ce qui concerne sa politique de modération des commentaires. La liberté d’expression y prévaut et nos modérateurs appliquent les règles définies par notre charte, qui a été lue et approuvée par chaque lecteur qui souhaite commenter nos articles. Pas de vulgarité, pas d’attaques personnelles, pas de discrimination quelle qu’elle soit et pas de publicité sont les limites que nous fixons en plus de celles imposées par la loi. La rédaction se réserve aussi la possibilité de ne pas publier des commentaires répétitifs ou de mettre un terme aux échanges stériles.