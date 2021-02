Équateur : L’autorité électorale accepte un recomptage partiel des votes

Le Conseil national électoral (CNE) de l’Équateur a partiellement accepté la demande du leader indigène Yaku Perez de recompter les votes de l’élection du 7 février après son élimination du scrutin par une différence minime.

Avec quatre voix pour et une abstention, le CNE a approuvé un rapport qui demande le recomptage dans 31 bureaux de vote (sur plus de 39’000). Le CNE a détecté 10 listes électorales présentant des incohérences numériques et 21 avec des signatures manquantes.