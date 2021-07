Vaud - L’autoroute A9 sera fortement perturbée lundi soir

Les automobilistes qui transiteront entre Lausanne-Vennes et Chexbres en direction du Valais, lundi soir dès 22h, doivent compter avec un rallongement de leur parcours. En effet, la chaussée Lac sera complètement fermée à la circulation jusqu’à mardi 4h30 du matin pour permettre de procéder à des travaux de finition, de marquage, et d’inspection. Une sortie forcée sera mise en place à la jonction de Vennes et une déviation mise en place via des routes secondaires.