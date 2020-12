Ce mercredi matin, un lecteur de «20 minutes» rapporte des retards conséquents sur la ligne de bus D: «deux heures de trajet entre Saint-Julien et Genève». Une perturbation confirmée par François Mutter, porte-parole des TPG: «L’incident a été déclaré à 6h50 et s’est terminé 8h30. Dans l’intervalle, nous avons enregistré jusqu’à 60 minutes de retard sur les lignes D et 42.»

La cause des perturbations est à chercher du côté de l’autoroute de contournement. «Vers 6h du matin, précise Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police cantonale, il y a eu une fuite d’hydrocarbures entre Bardonnex et le tunnel d’Arare. Les travaux de remise en état de la chaussée, menés par les pompiers, ont engendré de forts encombrements.» La situation est revenue à la normale aux alentours de 8h. Les routes alentours ont également été fortement sollicitées. Ainsi, les lignes concernées, qui transitent par les routes de Saint-Julien, de Base et du Grand-Lancy, ont été touchées et rétablies vers 9h.