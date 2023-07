France voisine: L’autoroute de Machilly se précise, malgré le recours genevois

L’autoroute qui reliera Machilly et Thonon-les-Bains, débattue depuis de nombreuses années en France voisine, vient de recevoir l’aval du Conseil constitutionnel, plus haut organe décisionnaire français, indique Léman bleu . Cette approbation va à l’encontre de nombreuses oppositions, y compris celle de la Ville de Genève. En effet, en juin dernier, le magistrat Alfonso Gomez avait déposé un recours auprès de la Première ministre française. Le Parlement français avait alors voté une loi autorisant la construction de cette route.

En France aussi, le tronçon ne convainc pas, notamment pour la menace qu’il représenterait pour l’environnement. Des élus de la France insoumise et des écologistes y sont opposés. Les militants de l’Association de concertation et de proposition pour l’aménagement et les transports, déplorent également l’absence de développement des transports publics dans la région, au profit de l’autoroute.