Grand Genève - Bientôt fini, la gratuité sur l'autoroute des frontaliers

La concession de cette portion de l’A40 par le département à la société ATMB a pris fin en 2015. Pour prolonger le bail jusqu’en 2050, «c’était entre 250 et 300 millions d’euros, expose Christian Monteil. On a dit non.» Fin mai, Cyril Pellevat, sénateur de Haute-Savoie, expliquait que la gratuité était condamnée si Genève ne mettait pas la main à la poche. Or, le Canton s’y refuse. «Aucune capacité financière n’est prévue à cette fin», indique Roland Godel, porte-parole du Département des infrastructures. Quant à évaluer l’impact sur Genève d’un tel péage, «on ne peut rien dire de crédible sans calendrier ni tarifs». Mais il insiste: la seule stratégie viable pour la région est de réduire les déplacements pendulaires motorisés.