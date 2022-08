Aigle-Montreux (VD): L’autoroute devra fermer pour laisser passer une poutre de 120 tonnes

Un train de véhicules à contresens sur l’autoroute, escorté par la gendarmerie: voilà ce qui s’annonce pour ce vendredi soir dès 23h et pendant une heure environ. C’est un convoi exceptionnel qui nécessite de telles mesures: une poutre métallique de 120 tonnes et 50 mètres de long doit être acheminée par un train routier formé de deux poids lourds, pour un total de quelque 300 tonnes et 90 mètres de long, rien que ça. Pour une telle manœuvre, l’autoroute devra fermer entre Montreux et Aigle, car le convoi devra l’emprunter à contresens.