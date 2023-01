Valais: L’autoroute solaire à Fully prend encore du retard

La demande est là

Le Conseil fédéral et le parlement ont décidé, l’an dernier, d’accélérer le développement du solaire, notamment autour des autoroutes. Après avoir fait un premier appel d’offres pour utiliser les surfaces de parois antibruit et d’aires de repos, la Confédération a reçu 300 demandes. D’autres candidatures sont encore examinées jusqu’à fin février, lit-on dans le «Tages-Anzeiger». Le potentiel de production de ces nouveaux espaces pour le photovoltaïque est estimé est d’environ 50 gigawattheures, soit de quoi couvrir les besoins annuels en électricité d’environ 12’000 ménages. Le potentiel de production des autoroutes solaires, comme le projet de Fully (VS), est beaucoup plus important que les espaces mis à disposition par la Confédération, souligne le quotidien alémanique.