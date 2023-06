Haute-Savoie (F): L’autoroute Thonon-Machilly validée par le Parlement

La réalisation d’un tronçon autoroutier de 16,5 kilomètres entre Thonon (F) et Machilly (F) se rapproche: mercredi, l’Assemblée nationale française a largement approuvé ce projet, au grand dam des écologistes et de La France Insoumise. Cette 2X2 voies dite «de désenclavement du Chablais» devrait être soumise à un péage de l’ordre de 1,60 à 2 euros pour les voitures et de sept euros pour les poids lourds, précise le rapport parlementaire.