France : «L’autre affaire Jubillar», un casse-tête pour les enquêteurs

Disparue en 2018 à l’âge de 39 ans, Lesline n’a jamais été retrouvée. Son mari, qui est passé aux aveux avant de se rétracter, a été libéré jeudi dernier.

Lesline est introuvable depuis trois ans et demi. Groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne

L’affaire est bien moins médiatisée que la disparition de Delphine Jubillar, mais les ressemblances entre les deux histoires sont troublantes. Jeudi dernier, Hervé R. a obtenu sa remise en liberté, près d’un an jour pour jour après sa mise en examen pour le meurtre de sa femme Lesline, écrit BFM TV. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges a en effet estimé que l’homme ne risquait pas de s’enfuir et que sa remise en liberté ne porterait pas préjudice à l’enquête. L’homme, placé sous contrôle judiciaire, ne doit pas habiter dans son ancienne commune et n’a pas le droit de contacter ses enfants.

Pour mieux comprendre «l’autre affaire Jubillar», il faut remonter à la fin de l’année 2018. Mère de deux enfants, employée dans un petit magasin près de Brive-la-Gaillarde (sud-ouest), Lesline ne va pas bien. Elle et son mari se disputent souvent et boivent régulièrement. Ils envisagent de divorcer. Le 30 décembre, la trentenaire quitte le domicile familial à Lascaux après une nouvelle dispute. Elle ne réapparaîtra plus jamais. Hervé signale la disparition de son épouse, dont on retrouve la voiture deux jours plus tard, accidentée. Lors d’intenses recherches, les autorités retrouvent des affaires appartenant à Lesline, dont un baume à lèvres flottant à la surface d’une mare.

Des aveux, puis un retour en arrière

Le mari de la disparue est rapidement considéré comme un suspect. Comme dans l’affaire Jubillar, l’homme a tenté de joindre son épouse après son départ, mais il est ensuite impossible de le géolocaliser pendant plusieurs heures. Le 10 mai 2021, il finit par avouer avoir tué sa femme, contrairement à Cédric Jubillar, qui continue de clamer son innocence. Devant le juge, Hervé R. répète sa version: il a suivi sa femme en voiture, celle-ci a eu un accident, puis les deux se sont violemment disputés jusqu’au coup fatal. L’homme indique avoir déposé le corps de Lesline dans un bois. Puis, il se rétracte. Selon l’avocat du mari, de nombreux éléments matériels ne concordent pas avec ses aveux.

«Aujourd’hui, mon client nie une quelconque intervention dans la disparition de sa femme», martèle Me Vincent Desport. La balle est désormais dans le camp du juge d’instruction. À la lumière d’analyses encore en cours et d’une future reconstitution, il pourrait prononcer un non-lieu ou renvoyer Hervé R. devant une Cour d’assises. «Il était prématuré d’aller à la libération alors que des mesures d’investigation sont en cours», s’insurge Me Michel Labrousse, avocat du père et du demi-frère de la disparue. L’avocat de la défense, lui, rappelle l’absence de corps et de scène de crime. Un nouveau point commun avec l’affaire Delphine Jubillar.