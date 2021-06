Boxe - L’autre combat de Virginia Fuchs

Virginia Fuchs souffre du trouble obsessionnel compulsif et ce n’est pas facile tous les jours pour la boxeuse. Instagram

Elle utilise parfois une douzaine de brosses à dents par nuit, les jetant les unes après les autres à la poubelle , convaincue qu’elles ont été contaminées. La boxeuse américaine Virginia Fuchs , 33 ans, qui souffre du trouble obsessionnel compulsif , a dépensé des centaines de dollars par semaine en produits de nettoyage pour blanchir le dessous de ses chaussures. Elle porte même des gants de frappeurs de joueurs de baseball lorsqu ’ elle effectue son travail de force et de conditionnement avec l ’ équipe olympique américaine de boxe afin qu ’ elle n ’ ait pas à toucher les tapis d ’ entraînement tout en faisant des pompes…

‹‹C’est comme ce nuage noir qui me suit à chaque seconde de ma journée. J’ai toujours l’impression d’être dans cette prison de TOC dont je ne peux pas sortir.›› Virginia Fuchs, boxeuse qui souffre de TOC

« C ’ est comme ce nuage noir qui me suit à chaque seconde de ma journée » , a déclaré la jeune femme à propos d e son TOC, qui envahit l ’ esprit avec des pensées et des peurs déraisonnables conduisant à un comportement répétitif et compulsif. « J ’ ai toujours l ’ impression d ’ être dans cette prison de TOC dont je ne peux pas sortir. » Sélectionnée pour les prochains Jeux de Tokyo, ce poids mouche (moins de 51 kg) est conscient toutefois que son sport, la boxe, ne lui permet pas d’éviter d ’ entrer en contact avec le sang, la sueur et la salive de l ’ étranger en face d ’ elle. C’est un combat permanent pour elle, une souffrance. Comme lorsqu’elle a été contrainte de se défendre après un contrôle antidopage avant d’être blanchie…

‹‹Je reçois un coup de poing au visage et des crachats ou du sang pourraient me couler dessus. Et je comprends cela…›› Virgina Fuchs, boxeuse

Mais cette médaille d’or olympique qui lui tend les bras est plus forte que tout. Ginny est déterminée à parler ouvertement et franchement d ’ un trouble qu ’ elle a essayé de cacher pendant de nombreuses années. Son TOC a affecté tous les domaines de sa vie, mais il est en quelque sorte largement dépassé par le désir d e ce titre olympique. « C ’ est pourquoi le TOC est si irrationnel, poursuit l’Américaine . Cela n ’ a même pas de sens . Je reçois un coup de poing au visage et des crachats ou du sang pourraient me couler dessus. Et je comprends cela, mais mon esprit est, je suppose, capable de rationaliser cela. Or, si je laisse tomber mon téléphone sur le sol de ma maison pendant deux secondes, je paniquerai. Je dois utiliser environ 1000 lingettes avant d ’ avoir l ’ impression qu ’ elles sont suffisamment propres. »

Après avoir é choué dans sa qualification pour les Jeux de Londres et de Rio, la cham p ionne du Colorado a finalement décroché son billet cette année en tant que l ’ une des meilleures combattantes du monde dans sa catégorie de poids. Elle fait partie des favorites pour l ’ or dans un sport où beaucoup d e choses d épend ent du tirage au sort du tournoi et des caprices d ’ un jugement imprévisible . M ais ces incertitudes inhérentes ne consomment pas autant l ’ esprit de Ginny que son TOC.

‹‹ J’étais toujours capable de combattre mais personnellement et mentalement, je traversais l’enfer.›› Virginia Fuchs à propos de son hospitalisation en 2019

La boxeuse de Houston a lutté tout au long de 2018, affirmant que son TOC la « battait à chaque seconde » , mais elle a quand même remporté le bronze aux championnats du monde de l ’ AIBA en Inde. Elle s ’ est mise en hospitalisation en février 2019, sautant un tournoi plus petit et ne partant que pour les qualifications pour les Jeux panaméricains, où elle a remporté l ’ argent. « J ’ aurais dû y rester plus longtemps, mais je ne savais tout simplement plus comment contrôler ces pensées, et cela m ’ a fait peur . J ’ étais toujours capable de c ombattre m ais personnellement et mentalement, je traversais l ’ enfer. »

La détermination de Virginia Fuchs à dénoncer la stigmatisation de la maladie mentale survient à un moment où la prise de conscience augmente dans le sport. Plus particulièrement, la quadruple championne de tennis du Grand Chelem Naomi Osaka a reçu un large soutien lorsqu ’ elle a cité des problèmes de santé mentale en se retirant de Roland-Garros, de Wimbledon et des Jeux olympiques.

‹‹En parler m’a en fait aidé à comprendre pourquoi je pouvais avoir ces pensées et pourquoi je pouvais adopter certains comportements et rituels.›› Virginia Fuchs

L’Américaine est également apparu e cette année dans «The Me You Can ’ t See», série documentaire Apple TV produite par Oprah Winfrey. Les caméras l’ ont suivi e au centre d ’ entraînement olympique américain , où elle a passé des années à gérer son TOC dans des conditions de vie de style dortoir à Colorado Springs. « Le message que je veux dire aux gens est d ’ en parler . N ’ en ayez pas honte. Si vous les amenez à le comprendre et à brosser un tableau de ce avec quoi vous luttez, peut-être qu ’ ils pourront s ’ identifier ou comprendre. C ’ est ce qui m ’ a aidé. En parler m ’ a en fait aidé à comprendre pourquoi je pouvais avoir ces pensées et pourquoi je pouvais adopter certains comportements et rituels. »

Le TOC peut subsumer la vie de Virginia Fuchs pendant de longues périodes, mais elle la repousse parfois, en particulier pendant les compétitions. Elle ne peut expliquer les fluctuations ni les contradictions. « Mon esprit me dit de nettoyer davantage, de retourner sous la douche » , a déclaré cette femme, qui a dû vaincre également des problèmes d’anorexie dans sa jeunesse. «Mais je comp r end s que la valeur de ce moment est de récupérer et de se préparer pour le prochain combat. Je suis capable de faire taire ces pensées plus facilement et de me concentrer uniquement sur le combat qui m ’ attend et sur la victoire du tournoi. »

La boxeuse se réjouit tellement de disputer ses premiers JO. Instagram