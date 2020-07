France

«L’autre folle de Ségo», la grosse bourde du chef de la diplomatie

Un SMS de Jean-Yves Le Drian a été envoyé à la mauvaise personne, en pleine période de remaniement du gouvernement français. Le ministre des Affaires étrangères l’a en fait adressé à… la principale concernée.

L’avis de Jean-Yves Le Drian sur la possible nomination de Ségolène Royal au gouvernement était limpide.

Ségolène Royal pensait faire son retour au Gouvernement français, mais elle a pris une douche froide. Alors que l’exécutif était en plein remaniement, l’ancienne candidate socialiste à la présidentielle a reçu par erreur un SMS peu flatteur, de la part de Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie. Selon les informations du «Canard enchaîné», le ministre des Affaires étrangères avait été invité par Emmanuel Macron à faire des propositions, en vue de la nomination à l’exécutif d’une femme socialiste. Ce à quoi Le Drian a répondu: «Pompili très bien, c’est quand même mieux que l’autre folle de Ségo.» Le hic, c’est que le message a été envoyé non pas au président français, mais à Ségolène Royal elle-même…

La principale intéressée a confirmé la chose mercredi au «Parisien». Cependant, Ségolène Royal assure que le contenu du SMS a été mal retranscrit et qu’il ne fait pas mention du terme «folle». La socialiste dit également ne pas être à l’origine de la fuite du texte dont dispose «Le Parisien». Le 5 juillet dernier, l’ancienne ambassadrice des pôles affirmait sur BFM TV avoir été approchée par un «proche du président de la république» en vue d’une éventuelle nomination. Déclaration très rapidement démentie par l’Élysée, qui rétorquait qu’aucun collaborateur de la présidence de la République n’avait contacté l’ancienne ministre socialiste. On apprenait quelques heures plus tard que ce «contact» était Jean-Yves Le Drian. Ségolène Royal avait alors écrit au président: «Bonjour Emmanuel. J’ai reçu un appel de Jean-Yves pour proposer un contact avec toi. Tu m’appelles quand tu veux. Ségolène».