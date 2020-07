Stratégie de «contamination différenciée»

L’«autre voie» face au Covid intrigue et inquiète

Les idées du professeur Pietro Vernazza résonnent dans sa profession et dans la population, mais inquiètent les autorités à cause de leurs possibles conséquences meurtrières.

Un infectiologue fait des vagues en proposant de réduire les mesures anticoronavirus pour les personnes en bonne santé. La Confédération réagit à cette idée qu’elle juge dangereuse.

Et s’il fallait laisser les jeunes en bonne santé s’exposer au virus afin de généraliser les anticorps, et n’imposer les drastiques mesures actuelles qu’aux personnes à risque? C’est en tout cas l’idée émise par Pietro Vernazza, infectiologue et médecin-chef à l’hôpital de Saint-Gall, dans une interview la semaine dernière dans la «SonntagsZeitung». Il estime que l’immunité collective est plus avancée qu’il n’y paraît, et que le taux de mortalité est plus faible qu’au début de la pandémie, vu le nombre de cas asymptomatiques passés sous les radars des statistiques.