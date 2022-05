Deus Vayanne: L’Autriche a désormais aussi son hypercar électrique

Avec le passage à la mobilité électrique, on voit fleurir de nombreuses start-up qui flairent le gros lot et tentent leur chance dans ce nouveau secteur d’activité. Elles commencent souvent par présenter des images de synthèse spectaculaires ou des concepts qui promettent des performances, des valeurs de conduite et une autonomie fantastiques. En réalité, rares sont celles dont le produit finit sur les routes; beaucoup de ces start-up disparaissent plus vite qu’elles ne sont arrivées.

Aucune donnée technique

L'un de ces nouveaux noms est Deus Automobiles. Les petits nouveaux d’Autriche viennent de présenter leur hypercar électrique baptisée Vayanne, qui a de quoi faire dresser les oreilles. Cette biplace développe une puissance de 1640 kW/2230 ch et un couple de plus de 2000 Nm. Deus ne donne toutefois aucune indication sur les moteurs, la taille de la batterie ou d'autres données techniques.

L’arrière est très impressionnant, avec sa bande lumineuse très expressive. Deus Automobiles Le cockpit de la Vayanne se veut résolument sportif et est a priori très élégant avec sa sellerie en cuir noir et blanc. Deus Automobiles Grâce à l’utilisation massive de fibre de carbone, le bolide ne pèse qu’1,8 tonne, ce qui est peu pour une voiture de sport électrique. Deus Automobiles

Mais les Viennois promettent un passage de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes et une vitesse de pointe folle de 400 km/h et plus pour un bolide dont le poids ne fait qu’1,8 tonne grâce à l’utilisation massive de fibre de carbone. L'autonomie est, quant à elle, de 500 kilomètres. L'intérieur de la Vayanne se veut résolument sportif. Une première image montre un volant à méplat avec diverses touches de commande, un combiné d'instruments numérique ainsi que beaucoup de cuir noir et blanc.

Inspiré par Ferrari