Coronavirus : L’Autriche adopte la vaccination obligatoire

C’est une première dans l’Union européenne. Jeudi, le Parlement autrichien a validé la vaccination obligatoire contre le Covid-19.

Le projet, annoncé en novembre pour doper une campagne d’immunisation chancelante, a été approuvé par un large pan de la classe politique (137 pour, 33 contre sur 183 sièges). La mesure entrera en vigueur le 4 février. «La vaccination est la chance pour notre société d’atteindre une liberté durable et continue, sans que le virus nous restreigne», a déclaré le chancelier conservateur Karl Nehammer devant la presse avant l’ouverture de la session. C’est «un sujet qui fait l’objet d’un débat très intense et passionné», a-t-il reconnu.

«Projet ouvrant la voie au totalitarisme»

Outre les Verts, partenaires de coalition des conservateurs, les cheffes des partis social-démocrate et libéral avaient apporté leur soutien. Seule l’extrême droite y est opposée, au nom de la protection des libertés individuelles. Le chef du FPÖ, farouchement anti-vaccin, a fustigé lors des débats «un projet ouvrant la voie au totalitarisme en Autriche». «Nous n’avons pas la majorité aujourd’hui au Parlement, mais nous l’avons à l’extérieur», a martelé Herbert Kickl, promettant de défier la loi.

De nombreux Autrichiens sont vent debout contre le texte et manifestent quasiment chaque week-end par dizaines de milliers. Dans ce climat tendu, le gouvernement craint des débordements et a annoncé cette semaine la mise en place de «périmètres de protection» aux abords des établissements de santé, des centres de vaccination et de tests.