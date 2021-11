Pandémie – L’Autriche confine même les vaccinés et impose le vaccin

En Suisse, jamais pour tous

La Suisse pourrait-elle aussi déclarer obligatoire la vaccination? Oui, mais avec des limites. La loi sur les épidémies, acceptée par le peuple en 2013, prévoit en effet que le Conseil fédéral «peut déclarer obligatoires des vaccinations», mais uniquement «pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités». Une obligation qui s’appliquerait à la population entière est donc hors de question.

De plus, le Conseil fédéral rappelait lors de discussions l’été dernier qu’il «ne faut pas confondre vaccination obligatoire et vaccination forcée. Il n’existe pas de base légale qui permettrait de vacciner quelqu’un sous la contrainte et il n’est pas prévu d’en créer une». En revanche, une personne soumise à une obligation vaccinale qui refuserait l’injection pourrait subir des conséquences sur le plan professionnel, par exemple.