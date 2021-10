Transports publics : L’Autriche lance un abo général à bas prix pour inciter à prendre train et bus

Les neuf provinces du pays proposent depuis mardi un «billet climatique» annuel à 1095 euros. Le projet était une promesse électorale des Verts.

En Suisse, l’abonnement général (AG) coûte, en 2e classe, 3860 francs par an. Nos voisins autrichiens n’ont, eux, à débourser «que» 1095 euros (env. 1170 fr.) par an pour pouvoir voyager librement avec les transports publics. Et jusqu’à quatre enfants de moins de 15 ans peuvent voyager avec le détenteur de l’abo pour un supplément de 110 euros chacun.

Ce «Klimaticket» – billet climatique – a été lancé mardi dans le but de convaincre les Autrichiens, et plus particulièrement les pendulaires, à abandonner leurs voitures, donc limiter les gaz d’échappement et les émissions de CO₂, rapporte la SRF.