Pandémie : L’Autriche met les non-vaccinés au ban de la société

Lundi, le pays est devenu le premier de l’UE à imposer un confinement aux personnes non vaccinées contre le Covid, alors que l’épidémie reflambe.

L’Autriche est devenue lundi le premier pays de l’UE à confiner les personnes non immunisées après avoir attrapé le Covid ou non vaccinées, alors que le pays, comme le reste de l’Europe, est confronté à une reprise de l’épidémie.

«Bienvenue en apartheid»

Les antivax appellent à riposter

Les commerçants sont confiants

Dans le centre-ville de Vienne, les commerçants et passants sur le marché de Noël saluaient dans l’ensemble ces nouvelles restrictions, sans sembler craindre une baisse de la fréquentation, alors que les fêtes arrivent. «On fait ce qu’il faut faire et on veut que tout le monde se sente en sécurité», explique Daniel Stocker, responsable du marché, situé sur la place de la mairie et qui avait dû être annulé l’an dernier pour cause de pandémie.