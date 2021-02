Coronavirus : L’Autriche ne veut pas isoler le Tyrol pour stopper le variant sud-africain

La région du Tyrol vit dans l’incertitude d’une quarantaine. Une experte veut établir un cordon sanitaire autour de la région, mais les autorités ne suivent pas.

Dans l’immédiat, des tests de masse vont être conduits et le séquençage va être accéléré, a-t-il précisé. «Nous ferons un bilan dimanche et déciderons si des mesures supplémentaires sont nécessaires.»

Peur d’un «second Ischgl»

Ce variant du Covid-19 a jusqu’à présent été détecté dans 75 échantillons PCR et le Tyrol «fait de l’obstruction», a dénoncé la scientifique. «Traumatisée» par le printemps, elle a mis en garde contre «un second Ischgl», en référence à un village huppé de la région où avaient été contaminés des milliers de vacanciers l’hiver dernier.

Ski que pour les locaux

«En outre, il est nécessaire de clarifier immédiatement comment et par qui» le variant a été «introduit dans le pays et pourquoi il a pu s’y propager sans entrave», a-t-il lancé. Après Noël, l’Autriche avait fait le choix de se reconfiner une troisième fois, fermant les écoles, les magasins non essentiels et les musées.