Coronavirus : L’Autriche renforce ses mesures pour inverser la courbe

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a annoncé vendredi un durcissement des mesures visant à lutter contre la propagation du Covid-19. Le nombre de cas recensé dans le pays est à nouveau à la hausse.

«Cela redevient sérieux» a déclaré le chancelier conservateur Sebastian Kurz qui a décidé, avec son gouvernement, d’étendre le port du masque dans tous les magasins et lieux publics fermés.

L’Autriche va étendre «pendant tout l’hiver et peut-être au-delà» lundi le port du masque et renforcer ses mesures de restriction aux rassemblements pour tenter d’endiguer la forte hausse des infections au nouveau coronavirus, a annoncé le gouvernement vendredi.

Il sera à nouveau obligatoire de se couvrir la bouche et le nez à partir de lundi dans tous les magasins et dans les lieux publics fermés, alors que les Autrichiens étaient jusqu’à présent autorisés à s’en passer, sauf dans les supermarchés, les pharmacies, à la poste et dans les transports publics.