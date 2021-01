Plus de peur que de mal. Lorsque la police est arrivée dimanche en fin d’après-midi à la station Migrolino de Wil (SG), les agents n’ont pu que constater que l’auvent protégeant les colonnes s’était effondré. «Fort heureusement, il n’y a pas eu de blessés», commente un porte-parole des forces de l’ordre. Aucune pompe à carburant n’a été endommagée et il n’y avait pas de véhicule non plus.