À 19 heures, les trois enfants ont grimpé sur la voile devant le bâtiment de l'école secondaire. Pour des raisons encore indéterminées, la toile s'est déchirée et les garçons sont tombés d'environ trois mètres. Les victimes âgées entre neuf et onze ans ont dû être transportées à l’hôpital avec l’aide d’une ambulance et de deux hélicoptères de la Rega. L’opération a nécessité l’engagement de plusieurs services de polices et de secours.