Coupe Stanley : L’Avalanche détruit les doubles tenants du titre

Battu 7-0 à Denver, le Lightning a sombré lors de l’acte II de la finale de NHL. Colorado mène désormais 2-0 dans la série.

Trois jours après une première victoire arrachée en prolongation, l’Avalanche en a remporté une deuxième de façon bien plus autoritaire (7-0) face au Lightning, samedi, pour s’échapper dans la finale de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) qui les oppose. La rencontre No 3 aura lieu lundi à Tampa Bay. La première équipe à quatre victoires remportera la Coupe Stanley.

La moitié du chemin est pour l’instant faite par Colorado, en quête d’un troisième sacre après ceux de 1996 et 2001, et qui n’a pas fait de détail pour la deuxième joute devant son public de Denver. Valeri Nichushkin auteur de l’ouverture du score après moins de trois minutes de jeu, a réussi un doublé en inscrivant la 4e réussite des siens.

Réaction attendue

Entre-temps, Josh Manson et Andre Burakovsky ont inscrit deux autres buts pour boucler le premier tiers-temps (3-0) et d’une certaine façon plier le match. Darren Helm a inscrit le cinquième but dans la période suivante. Et Cale Makar a enfoncé le clou dans le dernier tiers-temps avec deux réalisations supplémentaires.