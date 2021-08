Afghanistan : L’avancée des talibans se poursuit

Les insurgés gagnent du terrain: mardi, ils se sont emparés de deux nouvelles capitales provinciales. La population afghane, elle, fuit.

Avec Farah, dans l’Ouest, et Pul-e Khumri, dans le Nord, les insurgés contrôlent désormais huit des 34 capitales provinciales afghanes, dont six des neuf du nord du pays. Et les civils fuient en masse.