Aviation : L’avarie du Boeing 777 serait bien due à la «fatigue du métal»

Selon un rapport intermédiaire, un phénomène d’usure est «compatible» avec la rupture de l’une des pales du réacteur d’un avion, le 20 février à Denver.

Déformation puis rupture

Selon le dossier de la maintenance, la dernière inspection de cette pale avait été effectuée 2979 cycles (l’équivalent d’un décollage et d’un atterrissage) plus tôt. Elle était donc encore bien loin de la prochaine inspection requise par l’autorité américaine de l’aviation, la FAA, qui en préconise une tous les 6500 cycles.

L’enquête se poursuit

La NTSB souligne que l’enquête se poursuit et qu’elle n’est encore parvenue à aucune conclusion définitive sur la cause de l’avarie du moteur. Elle doit encore étudier de plus près les rapports d’inspection «pour examiner la présence et la disposition de toute anomalie» près du point de rupture sur les examens par imagerie thermo-acoustique.