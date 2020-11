Suivez-nous en balade!Lavaux, une balade entre les trois soleils

« Et c’est là le travail des hommes et ce qui en sort grâce aux hommes: la belle vigne, les milliers de milliers de souches bien alignées », a autrefois écrit le Vaudois Charles Ferdinand Ramuz à propos de la région de Lavaux. Créé par la nature il y a plus de 15’000 ans , le plus grand vignoble de Suisse a en effet été façonnée par la main de l’homme dès le XIIe siècle. Les constructions ne cessant de progresser, c’est dans un souci de préservation du site que les vignobles en terrasses sont entrés au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2007.