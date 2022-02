Etats-Unis – L’AVC d’un sénateur démocrate met en péril les réformes de Biden

États-Unis : L’AVC d’un sénateur démocrate met en péril les réformes de Biden

Les démocrates s’inquiétaient mercredi de l’avenir de nombreuses réformes du président, les pépins de santé d’un élu privant temporairement son camp de la très mince majorité dont il dispose au Sénat.

Au plus bas dans les sondages, Joe Biden a grandement besoin d’une victoire pour relancer sa présidence avant les élections de mi-mandat de novembre. Mais de nombreuses réformes que le président défend – de son grand plan social et écologique à la nomination d’une nouvelle juge à la Cour suprême – sont loin de faire l’unanimité dans un Congrès ultra-polarisé.

Le chef des démocrates au Sénat Chuck Schumer, lui a rendu hommage mercredi, saluant «l’un des membres les plus aimés du Sénat» et a dit avoir «l’espoir et l’optimisme» que le sénateur du Nouveau-Mexique se remette sur pied sans tarder. En attendant, a-t-il assuré, «le Sénat continuera à aller de l’avant et à travailler au nom du peuple américain.»