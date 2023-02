Faut-il interdire la publicité commerciale en Ville de Genève?

Faut-il bannir la publicité commerciale en Ville de Genève? Ce sera à la population d’en décider le 12 mars prochain. Électeurs et électrices de la Municipalité se prononceront sur le règlement d’application de l’initiative «Genève Zéro pub». Pour la gauche et plusieurs associations citoyennes à l’origine du texte, «il s’agit de dire stop aux injonctions permanentes qui poussent à la surconsommation et polluent les rues». La droite, les Vert’libéraux et les milieux économiques, qui se sont opposés au texte via un référendum, dénoncent «une censure qui va mettre à mal artisans et petits commerçants».