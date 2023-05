Zurich: L’avenir de photomatons des seventies menacé par la guerre en Ukraine

Ils étaient le nec plus ultra dans les années 1970: les photomatons proposaient des photos d’identité en noir et blanc sur des bandes de pellicule. Deux modèles d’époque sont encore en activité à Zurich et sont bichonnés par leur propriétaire, Patrick Frank. «Ils sont comme mes enfants, je les aime beaucoup!» Mais avec la guerre en Ukraine, les problèmes ont commencé, car la pellicule vient de Russie. Au début de la guerre, il était encore possible de commander les films, mais ils étaient devenus plus chers, raison pour laquelle Frank a dû augmenter le prix de quatre photos de 2 à 3 francs, rapporte le «Tages-Anzeiger».