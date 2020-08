Football

L’avenir de Shaqiri s’écrit loin de Liverpool

Les Reds auraient établi une liste de sept joueurs qui n’entrent plus dans les plans de Jurgen Klopp. L’international suisse en fait partie.

Les soldes à Anfield

Héros de la demi-finale de la Ligue des champions l’an dernier, Divock Origi n’entrerait plus non plus dans les plans de Jurgen Klopp. Les autres joueurs biffés seraient actuellement prêtés à travers le monde. Ainsi, Loris Karius (Besiktas), Harry Wilson (Bournemouth), Marko Grujic (Hertha Berlin) et Ben Woodburn (Oxford) seraient poussés vers la sortie. Le jeune latéral Yasser Larouci, apparu deux fois cette saison en Cup, devrait être condamné au même sort.