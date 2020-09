Réseaux sociaux : L’avenir de TikTok aux États-Unis sera scellé ce dimanche

Un magistrat de Washington doit confirmer, ou non, ce dimanche la décision du président américain Donald Trump d’interdire TikTok aux États-Unis.

L’audience, décidée après un recours en urgence de TikTok, est prévue à Washington vers 09H30 (15H30 en Suisse) heure locale devant le juge Carl Nichols. Elle est surveillée de près par les milieux d’affaires et par Pékin pour qui l’appli et plus particulièrement sa technologie – algorithme – est un joyau.

Si le magistrat confirme la décision du président Donald Trump d’interdire TikTok aux États-Unis, la populaire application ne sera plus téléchargeable dans le pays à partir de dimanche à 23H59 (soit 05H59 en Suisse lundi). Les utilisateurs américains actuels pourraient alors continuer à utiliser l’appli, mais plus faire de mise à jour.

Mais le juge peut aussi accorder un répit à l’appli de vidéos musicales et humoristiques, fréquentée tous les mois par 100 millions d’Américains. Ce fut le cas il y a une semaine pour WeChat, un autre fleuron technologique fondé en Chine. Il n’est pas exclu qu’un accord soit trouvé entre l’administration Trump et la maison-mère chinoise de TikTok, ByteDance.

TikTok accusé, sans preuves, d’espionnage

Un dernier projet de vente, annoncé le week-end dernier, prévoit la création d’une nouvelle société, TikTok Global, impliquant Oracle en tant que partenaire technologique aux États-Unis et Walmart en tant que partenaire commercial. Il y aurait aussi une prise de participation de 12,5% d’Oracle et de 7,5% de Walmart. Les Américains détiendraient quatre des cinq sièges au conseil d’administration.

Mais la finalisation de ce projet dépend du bon vouloir du président américain et du gouvernement chinois. TikTok est en effet devenu le nouveau symbole de la bataille que se livrent les États-Unis et la Chine pour la domination du secteur des high tech. Donald Trump accuse depuis des mois l’application d’espionnage au profit de Pékin en collectant les données de ses utilisateurs – sans preuves.

Recours en urgence

Cette initiative pourrait concerner le fameux algorithme qui a fait le succès de TikTok: il permet d’afficher aux utilisateurs les contenus les plus susceptibles de les intéresser, en fonction de leurs goûts, et de les conduire à passer le plus de temps possible à visionner vidéo après vidéo sur la plateforme. La Chine refuse que ce précieux système informatique ne tombe dans l’escarcelle américaine.