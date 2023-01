Mobilité : L’avenir du rail en Suisse passe par le RER

Plus de trains, des horaires plus serrés et toujours respectés: les CFF veulent transformer leur réseau en un vaste système de RER. «Nous devons faire en sorte que davantage de trains puissent circuler sur nos voies», déclare le directeur de l’entreprise ferroviaire, Vincent Ducrot, dans une interview à la «NZZ am Sonntag». Il cite le métro parisien comme modèle, où les rames circulent à une très haute cadence aux heures de pointe. «Ce n'est pas possible dans ce pays car le trafic longue distance et régional ainsi que les trains de marchandises circulent à des vitesses différentes. Mais si nous utilisons de nouvelles technologies numériques, la densité du trafic peut être augmentée», affirme le Fribourgeois.