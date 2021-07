Australie : L’avenir prend une teinte sombre pour la Grande Barrière de corail

Alors que l’Unesco doit ces jours livrer son verdict sur la Grande Barrière de corail, l’immense récif australien voit son horizon s’assombrir, le répit devenant rare.

La Grande Barrière de corail (ici photographiée en 2014) connaît des moments de répit de plus en plus rares.

Décennie stressante

Mais ces moments de répit sont de plus en plus rares, en raison du réchauffement climatique, expliquent, dans leur rapport annuel publié lundi, les scientifiques de cette agence gouvernementale, qui observe depuis 35 ans l’état de santé de la Grande Barrière.

Pression due au réchauffement

«La récurrence d’événements météorologiques extrêmes liés au réchauffement et la prolifération de l’étoile de mer couronne d’épines génèrent une pression de plus en plus forte et fréquente, ce qui donne aux récifs moins d’occasions pour se rétablir», a déclaré le directeur général de l’Aims, Paul Hardisty.