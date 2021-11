Football - Murat Yakin prolongé à la tête de la Nati

Nommé sélectionneur national en août dernier après le départ de Vladimir Petkovic pour les Girondins de Bordeaux, Murat Yakin avait comme principale mission de qualifier l’équipe de Suisse pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Chose faite – avec la manière – depuis lundi soir et la première place du groupe C des éliminatoires acquise au nez et à la barbe des champions d’Europe italiens.